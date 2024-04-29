Ворог за добу втратив 1320 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1320 окупантів, 6 танків, 16 бронемашин, 37 артсистем, 21 БПЛА, а також 47 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали особового складу - близько 467470 (+1320) осіб, танків - 7285 (+6) од, бойових броньованих машин - 16011 (+16), артилерійських систем11985 (+37) од., РСЗВ – 1051 (+1) од., засоби ППО ‒ 778 (+2) од., літаків – 348 (+0) од., гелікоптерів – 325 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21), крилаті ракети ‒ 2124 (+0), кораблі/катери ‒ 26 (+0) од., підводні човни - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од., спеціальна техніка ‒ 1974 (+3)", - сказано у повідомленні.

Дані уточнюються.