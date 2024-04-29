29 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 796 РОСІЙСЬКА Агресія - DAY 796 RUSSIAN AGRESSION

29 квітня святкують Всесвітній День бажань, День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, День застібки-блискавки, Міжнародний день імунології.

В Україні – Всеукраїнський день футболу, у Данії – День народження принцеси Бенедикти, в Японії – День зелених насаджень, у США – Національний день креветок із часниковим соусом.

Православна церква – святих дев'яти мучеників у Кизику; преподобного Мемнона. Сьогодні починається Страсний тиждень Великого посту.

Всеукраїнський день футболу

У цей день 1992 року збірна Україна провела свій перший матч в історії. Синьо-жовті програли в Ужгороді команді Угорщини 1:3. Єдиний гол українців забив форвард одеського "Чорноморця" Іван Гецко

День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї

У 2005 році під час Десятої сесії Конференції держав-учасниць Конвенції із заборони хімічної зброї було засновано цю важливу пам'ятну дату. Приурочили її до набрання Конвенцією повної законної сили на міжнародному рівні.

День застібки-блискавки

Цей аксесуар був створений емігрантом із Швеції Гідеоном Сундбеком. Він запатентував застібку zipper або просто zip у США у 1913 році. На той час ця застібка складалася зі стрічок текстилю, на яких у шаховому порядку фіксувалися металеві ланки. Стрічки з'єднувалися та роз'єднувалися за допомогою слайдера.

Всесвітній день бажань

Цей день – чудова нагода здійснити те, про що ви давно мріяли. Історія свята почалася в США в 1977 році, коли чотирирічний Крістофер Джеймс Грейчус, який був хворий на лейкемію, зміг втілити в життя свою мрію стати поліцейським. Його мати познайомилася з митником Томмі Остіном і той вирішив допомогти малюкові. Для Крістофера було організовано політ на гелікоптері з Роном Коксом, офіцером Департаменту громадської безпеки штату Арізона. Сталося ще 29 квітня 1980 року.

Міжнародний день танцю

Присвячений дню народження артисту французького балету Жану-Жоржу Новеру. Його називають фундатором балетного мистецтва. День танцю було створено з ініціативи спеціальної комісії ЮНЕСКО у 1982 році.

Ще цього дня:

1907 – Перше засідання Українського наукового товариства у Києві на чолі з Михайлом Грушевським;

1918 – На сесії Української Центральної Ради ухвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з'їзд землеробів обрав П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

1945 - Американські війська звільнили в'язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронці табору;

1945 - Адольф Гітлер одружився зі своєю давньою партнеркою Євою Браун у берлінському бункері і призначив адмірала Карла Деніца своїм наступником;

1975 – Останні американські війська покинули В'єтнам;

1975 - У Донецьку введено в дію найглибшу в СРСР шахту імені Скочинського;

1982 - Населення Китаю перевищило мільярд людей;

1990 - У Києві ухвалено рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки та створення на його базі Української республіканської партії;

1997 - Набула чинності Конвенція про заборону хімічної зброї 1993 року, яка забороняє виробництво, накопичення та використання хімічної зброї її підписантами.

2011 - Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Церковне свято

День пам'яті дев'ятьох мучеників, християнських святих, які проповідували в малоазійському місті Кизик і прийняли там мученицьку смерть у III столітті.

Це Руф, Феогнід, Антипатр, Артема, Феостих, Феодот, Магн, Філімон і Фавмасій. Вони прийшли до Кізика з різних міст, щоб проповідувати християнство серед переважно язичницького населення.

За свої переконання вони були заарештовані, засуджені та піддані різним катуванням, щоб змусити їх зректися Христа і принести жертви язичницьким богам. Однак вони залишилися непохитними у своїй вірі, і в результаті їх обезголовили.

Іменини: Арсен, Артем, Богдан, Василь.