Телеграм заблокував офіційний чат-бот української розвідки

Месенджер Telegram заблокував чат-бот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів, повідомляє Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України.

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, у тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це сталося всупереч правилам і публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що незважаючи на блокування робота персональні дані українців у безпеці.

Водночас, наголошується, що ворог створює чат-боти зі схожими назвами та розвідці закликали не надсилати на них жодних персональних даних.

"Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах. Досі доступні канали для зв'язку: офіційна пошта для зв'язку: [email protected]; Signal: +38 096 945 53 41; WhatsApp: +38 096 945 53 41", - додали у розвідці.