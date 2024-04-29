Події

00:11 29.04.2024

Глава МЗС Латвії відвідала в Україні пошкоджений росіянами енергооб'єкт

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Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже та заступник міністра енергетики України Микола Колесник ознайомились із роботою одного з енергетичних об'єктів, що пошкодив російські терористи, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Як повідомляється, Колесник та Браже обговорили подальшу співпрацю України та Латвії в енергетичній сфері.

Водночас ключовими темами розмови стали підтримка Латвією України через Фонд підтримки енергетики України, створений з ініціативи голови Міненерго Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон, а також інвестиції в українську енергетичну сферу.

Крім того, сторони обговорили й можливості використання на українських пошкоджених теплових станціях обладнання із виведеного з експлуатації латвійської ТЕЦ.

Також однією із тем стала підтримка урядом Латвії України на шляху інтеграції до ЄС. 

Теги: #україна #мзс #міністр #латвія

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