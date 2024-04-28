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18:48 28.04.2024

Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншини у Палаті представників США, запросив його в Україну

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Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншини у Палаті представників США, запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером меншості у Палаті представників США Гакімом Джеффрісом (Демократична партія) відзначив двопартійну підтримку України в Конгресі та розповів про нагальну необхідність у посиленні ППО країни системами Patriot.

"Провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

Президент повідомив, що у розмові він відзначив "двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство Президента Байдена. Запросив пана Джеффріса в Україну".

Зеленський також розповів про "нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами "Петріот" для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору".

Теги: #сша #розмова #зеленський

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