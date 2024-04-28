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13:34 28.04.2024

У регіонах РФ, які можуть бути вразливими для українських БПЛА, скасували паради до 9 травня - британська розвідка

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У регіонах РФ, які можуть бути вразливими для українських БПЛА, скасували паради до 9 травня - британська розвідка

У п'яти західних регіонах РФ, зокрема у Брянську, Курську та Бєлгороді, скасовано паради до 9 травня з міркувань безпеки, усі перераховані регіони можуть бути вразливими для ударів українських БПЛА, повідомляють у британській розвідці.

"За даними Meduza, паради на честь Дня Перемоги були скасовані в п'яти російських регіонах з міркувань безпеки. Серед них Брянська, Псковська, Рязанська, Курська і Бєлгородська області. Усі перераховані регіони розташовані на заході Росії а отже, можуть бути вразливими для ударів українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Напередодні торішнього параду на честь Дня Перемоги було здійснено атаку БпЛА на Кремль", - йдеться у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Також повідомляється, що в РФ скасували марш "Безсмертний полк". Натомість у період із 1 до 11 травня портрети ветеранів можна вивішувати на автомобілях і в громадських місцях, зазначено в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що в Росії другий рік поспіль скасовують марш "Безсмертний полк" і скорочують паради 9 травня з міркувань безпеки. Крім цього, на розрахунки російського керівництва також вплинула можливість протестів і невдоволення у зв'язку з війною проти України, які можуть відбутися в день інавгурації Путіна 7 травня.

Теги: #рф #паради #скасування #9_травня

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