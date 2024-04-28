Події

12:07 28.04.2024

Через обстріли РФ понад 260 абонентів у Миколаївській і Харківській областях залишилися без газу

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У Миколаївській області внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено газопроводи високого та низького тиску, є пошкодження газопроводу через обстріли в Харківській області - відповідно, без газопостачання залишилися 163 і 100 абонентів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оперативною інформацією у телеграм-каналі у неділю, в одному з населених пунктів Коростенського району Житомирської області пошкоджено газопровід під час проведення земляних робіт - без газу залишилися близько 100 приватних будинків.

Крім того, в одному з населених пунктів Олександрійського району Кіровоградської області з технологічних причин без газопостачання залишилося 40 абонентів.

Через отруєння чадним газом протягом доби госпіталізовано чотирьох людей в Ужгороді, зокрема двох дітей 3 і 6 років. Із цієї самої причини у Львові також госпіталізовано чотирьох осіб, серед яких двоє дітей 4 і 10 років.

Теги: #газ #обстріли

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