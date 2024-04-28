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10:23 28.04.2024

Російські сили можуть домогтися значних тактичних успіхів, допоки Україна очікуватиме на прибуття допомоги від США - ISW

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Російські сили можуть домогтися значних тактичних успіхів, допоки Україна очікуватиме на прибуття допомоги від США - ISW

Російські війська можуть домогтися значних тактичних успіхів найближчими тижнями, допоки Україна чекатиме на прибуття допомоги від США на фронт, однак навряд чи зможуть подолати українську оборону, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 квітня.

Видання Politico повідомило 26 квітня, що в грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський сказав спікеру Палати представників США Майку Джонсону, що ЗСУ зможуть "протриматися" до березня або квітня 2024 року без додаткової безпекової допомоги США, і цей період українські сили проходять зараз без прибуття американської військової допомоги.

"Прибуття американської допомоги на фронт найближчими тижнями дасть змогу українським військам розв'язати проблему браку матеріальних засобів і послабити російські наступальні операції, що тривають, а російські сили, схоже, активізують зусилля з дестабілізації української оборони та зміцнення позицій напередодні прибуття американської допомоги", - зазначають в ISW.

Крім цього, зазначається, що два офіцери української розвідки повідомили Financial Times, що РФ має намір використати поточні наступальні операції і ракетні удари по Україні для підготовки поля бою до очікуваної великомасштабної російської наступальної операції наприкінці травня або в червні.

У Financial Times також повідомили, що один із західних чиновників заявив, що російські сили можуть здійснити подальші "тактичні прориви" найближчими тижнями, але не будуть "переповнювати" Україну.

Зі свого боку, аналітики ISW зазначають, що "російські сили мають можливість домогтися значних тактичних успіхів у районі Авдіївки та досягти оперативно значущої мети під час захоплення Часового Яру, однак жодна з цих спроб, найімовірніше, не переросте в оперативно значуще проникнення в найближчій перспективі, не кажучи вже про те, щоб спричинити крах української лінії оборони в Донецькій області".

Теги: #фронт #звіт #isw

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