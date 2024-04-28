Росіянин убив двох українців у Верхній Баварії

Двох чоловіків з України було вбито в приміщенні торгового центру в Мурнау, Верхня Баварія, в суботу ввечері. Незабаром після цього поліції вдалося заарештувати чоловіка, якого вважають головним підозрюваним, це 57-річний росіянин, повідомляє ZDF.

Деніел Кац, представник поліції, повідомив, що злочин стався близько 17:15 перед продуктовим магазином. Зловмисник спочатку втік, проте 57-річного підозрюваного швидко розшукали за домашньою адресою неподалік місця злочину.

За даними поліції, жертвами стали двоє громадян України, 23 і 36 років, які проживали в районі Гарміш-Партенкірхен у Баварії. Вони померли від ножових поранень - старший на місці злочину, молодший через деякий час у лікарні.

Кримінальна поліція почала розслідування за підозрою в подвійному вбивстві. Прокуратура подала клопотання про арешт 57-річного чоловіка, в неділю він має постати перед слідчим суддею в районному суді.