Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне.

Також ворог опівдні вдарив ракетою по Херсону, а сьогодні на світанку наніс авіаційний удар КАБами по Бериславському і Херсонському районах, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

За даними голови ОВА, унаслідок обстрілу 3 людини дістали поранення.

Прокудін також повідомив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

"Було зафіксовано влучання у вищий навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж і приватні автомобілі", - уточнив він.