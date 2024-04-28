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00:57 28.04.2024

Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля

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Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля
Фото: Floris Looijesteijn

Багато жителів Нідерландів, одягнені в національний помаранчевий колір, які танцюють під музику і поїдають випічку з помаранчевою глазур'ю, у суботу відзначали День короля, святкуючи день народження свого монарха, популярність якого, згідно з національним опитуванням, незначно зросла, повідомляє Associated Press.

Король Віллем-Олександр відзначав свій 57-й день народження зі своєю сім'єю у північно-східному місті Еммен, його піддані по всій країні брали участь у традиційних "вільних ринках", що проводилися цього дня, продаючи іграшки, книги та інші товари. Інші здійснили поїздку історичними каналами столиці Амстердама, помаранчевий дим від смолоскипів, піднятих на човни, дрейфував над судами всіх форм і розмірів.

"Святкування дня народження у родинному колі — це найпрекрасніше, що ви можете випробувати. Я дуже радий, що всі повернулися", — сказав Віллем-Олександер голландській телекомпанії NOS під час прогулянки Емменом, за 190 кілометрів на північний схід від голландської столиці. .

Щорічне опитування, опубліковане NOS до Дня короля, показало, що популярність Віллема-Олександра незначно зросла з минулого року до 6,6 з 10. Його дружина аргентинського походження, королева Максима, набрала 7,1 з 10 в опитуванні, проведеному за участю 1015 осіб. раніше цього місяця.

Популярність членів королівської родини постраждала під час пандемії COVID-19 після того, як Віллем-Олександр та його родина вирушили у відпустку до Греції під час часткової ізоляції. Члени королівської родини перервали свою відпустку на тлі національного обурення, і Віллем-Олександр зробив незвичайний крок, випустивши відеозвернення, щоб висловити свій жаль і каяття щодо поїздки.

Теги: #король #свято #нідерланди

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