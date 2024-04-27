Данія має намір посилити фінансову допомогу оборонній промисловості України

Під час візиту в Україну делегації з Данії у складі міністра оборони Трольса Люнд Паульсена і глави данського МЗС Ларса Люкке Расмуссена було підписано Лист про наміри, який передбачає посилення фінансової допомоги нашій оборонній промисловості, повідомив на фейсбук-сторінці міністр оборони України Рустем Умєров.

"Данія продемонструвала незмінну підтримку, надавши Україні вже 17 пакетів військової допомоги на суму понад 4 мільярди євро. Вона стала однією з перших країн, яка направила кошти безпосередньо на закупівлю зброї від українських виробників, виділивши на це 200 мільйонів данських крон", - написав міністр оборони України в суботу ввечері.

Умєров наголосив, що обговорив із партнерами можливість залучення прямих інвестицій Данії в український оборонний сектор.

"Дякую Данії за стійку підтримку і внесок у мирне майбутнє України", - написав міністр.