Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Основними мішенями сьогоднішнього нічного російського ракетного удару по Україні стала енергетика, зокрема об'єкти для транзиту газу, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як зазначив глава держави, траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якомога більше ускладнити роботу української ППО.

"Кожна збита сьогодні ракета - це вагомий результат", - наголосив президент, подякувавши військовослужбовцям.

Також Зеленський знову звернувся до партнерів із проханням про надання засобів ППО.

"Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше", - сказав він.

"Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці "петріоти" є в партнерів. Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості", - резюмував глава держави.