Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

Російським окупантам вдалося прорватися біля Очеретиного Донецької області та закріпитися в частині населеного пункту, повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Нині частина, в якій перебуває противник, знаходиться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої, ситуація контролюється підрозділами Сил оборони", - сказав Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що для реалізації прориву окупанти зосередили на цьому напрямку чотири бригади. Зі свого боку, ЗСУ підтягнули резерви для стабілізації ситуації.