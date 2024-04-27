Події

19:11 27.04.2024

Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

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Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

Російським окупантам вдалося прорватися біля Очеретиного Донецької області та закріпитися в частині населеного пункту, повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Нині частина, в якій перебуває противник, знаходиться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої, ситуація контролюється підрозділами Сил оборони", - сказав Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що для реалізації прориву окупанти зосередили на цьому напрямку чотири бригади. Зі свого боку, ЗСУ підтягнули резерви для стабілізації ситуації.

Теги: #прорив #донецька #очеретине

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