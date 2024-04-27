Події

19:05 27.04.2024

Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

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Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Японія офіційно приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Історичне та переможне рішення: тепер нас підтримують всі країни Великої сімки! За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", - написав Лубінець у телеграм-каналі.

Він нагадав, що коаліцію було розпочато у Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. Загалом її підтримали вже 36 країн.

"Дякую всім країнам за допомогу Україні! Нашими спільними зусиллями ми возз'єднаємо більше українських дітей з родинами!", - додав Лубінець.

 

Теги: #рф #діти #коаліція #повернення

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