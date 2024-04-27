Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів у Херсонській області, 1 житель загинув, 8 поранено - обладміністрація

Один мирний житель Херсонської області загинув і вісім дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці станом на 6:00.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Кізомис, Комишани, Станіслав, Білозерзу, Берислав, Золоту Балку, Томарине, Нововоронцовку, Козацьке та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної та комунальної інфраструктури, приватні автомобілі", - написав Прокудін у телеграм-каналі.