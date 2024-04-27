Події

08:56 27.04.2024

За добу на Харківщині один загиблий і вісім постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

1 хв читати
За добу на Харківщині один загиблий і вісім постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

ЗС РФ у ніч на суботу обстріляли Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що нічний ворожий ракетний удар по Харкову було завдано по території 3-ї психлікарні.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка. На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - написав Синєгубов.

За його словами, ворожих обстрілів також зазнали Липці (пошкоджено газову трубу, 2 будинки і школу), Шестакове (авіаудар по території ферми, пошкоджено будівлю і цивільний автомобіль, постраждав 42-річний чоловік), Сотницький Козачок (влучання в автомобіль, поранені двоє місцевих волонтерів, чоловік 56 років і його 54-річна дружина, постраждав також їхній 19-річний син), Дергачі (пошкоджено 9 приватних будинків, постраждала 52-річна жінка, 2 дівчатка 5 і 16 років, а також 4-річний хлопчик).

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 27.04.2024
У Дніпропетровській області в результаті ракетних ударів та артобстрілів пошкоджено енергооб'єкти та понад десять магазинів, поранено двох жителів

У Дніпропетровській області в результаті ракетних ударів та артобстрілів пошкоджено енергооб'єкти та понад десять магазинів, поранено двох жителів

07:39 27.04.2024
Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області, є руйнування

21:20 26.04.2024
Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, постраждав мирний житель

Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, постраждав мирний житель

11:31 26.04.2024
Двоє дітей постраждали внаслідок ворожих ударів по Дергачах - Харківська ОВА

Двоє дітей постраждали внаслідок ворожих ударів по Дергачах - Харківська ОВА

10:25 26.04.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули п’ятеро людей, вісім поранено

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули п’ятеро людей, вісім поранено

10:21 26.04.2024
"Укрзалізниця" скасувала зміни в русі поїздів, запроваджені через обстріли Харківщини

"Укрзалізниця" скасувала зміни в русі поїздів, запроваджені через обстріли Харківщини

08:44 26.04.2024
За добу на Харківщині 13 постраждалих у результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині 13 постраждалих у результаті ворожих обстрілів

08:34 26.04.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, шестеро поранених

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, шестеро поранених

07:20 26.04.2024
Окупанти за добу завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

06:55 26.04.2024
Удар окупантів по Балаклії спрямований на велику кількість жертв серед цивільних

Удар окупантів по Балаклії спрямований на велику кількість жертв серед цивільних

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, а також три засоби ППО противника

Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

Чергову хвилю ракетної атаки РФ спрямовано на західні області, знову задіяно "Кинджали"

РФ знову обстрілює Україну, кілька груп ракет зафіксовано у східних і південних областях

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли за добу 4 міста і 26 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, 2 людини загинули, 4 постраждали - ОК "Північ"

Окупанти атакували вночі 4 ТЕС в Україні, є постраждалі - ДТЕК

Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів у Херсонській області, 1 житель загинув, 8 поранено - обладміністрація

В Україні атаковано об'єкти газової інфраструктури, споживачі та клієнти не постраждають - "Нафтогаз"

Знищено російську РЛС "Подльот" - ГУР

Війська РФ атакували у Львівській області об'єкти критичної інфраструктури, жертв немає - Козицький

Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

Українська авіація за добу атакувала 14 районів скупчення сил противника

Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, а також три засоби ППО противника

Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА