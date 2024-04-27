За добу на Харківщині один загиблий і вісім постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

ЗС РФ у ніч на суботу обстріляли Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що нічний ворожий ракетний удар по Харкову було завдано по території 3-ї психлікарні.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка. На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - написав Синєгубов.

За його словами, ворожих обстрілів також зазнали Липці (пошкоджено газову трубу, 2 будинки і школу), Шестакове (авіаудар по території ферми, пошкоджено будівлю і цивільний автомобіль, постраждав 42-річний чоловік), Сотницький Козачок (влучання в автомобіль, поранені двоє місцевих волонтерів, чоловік 56 років і його 54-річна дружина, постраждав також їхній 19-річний син), Дергачі (пошкоджено 9 приватних будинків, постраждала 52-річна жінка, 2 дівчатка 5 і 16 років, а також 4-річний хлопчик).