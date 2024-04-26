Іспанія надасть Україні ракети для Patriot, снаряди, готує до передачі танки Leopard

Міністр оборони Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з оборони України повідомила про майбутні поставки допомоги Києву, а також проінформувала про нещодавно відправлену підтримку.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії, Роблес на засіданні розповіла про позавчорашню відправку комплекту госпітальних ліків та індивідуальних аптечок для бойових дій. Вона також повідомила про доставку "буквально вчора" нової партії боєприпасів для важкої артилерії, за якими підуть інші поставки боєприпасів калібру 155 і 120 мм у найближчі кілька місяців.

"Міністр особливо зосередила увагу на внеску Іспанії в протиповітряну оборону, що є фундаментальною проблемою, оголосивши про постачання комплекту зенітних ракет-перехоплювачів великої дальності Patriot, які прибудуть на базу матеріально-технічного постачання протягом чотирьох днів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як поінформували в Міноборони, іспанська допомога, запланована на наступні два місяці, охоплює ручні та великокаліберні кулемети, захищені транспортні засоби на колесах, бронетранспортери, протитанкові засоби та гаубиці польової артилерії. За цими поставками підуть поставки різних систем зенітного спостереження і дистанційних бойових модулів для захисту від дронів - систем, які готує іспанська оборонна промисловість.

Роблес також повідомила, що підготовка нових бойових танків Leopard до передачі Україні йде за планом і перші одиниці будуть готові до кінця червня.