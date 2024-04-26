Глава Пентагону про Patriot для України: Ми продовжуємо працювати над цим питанням дуже серйозно

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ заявив, що переговори про можливість постачання Україні додаткових систем Patriot продовжуються, проте лише інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона змінить ситуацію.

"Стосовно Patriots і того, що ми зможемо зробити у майбутньому, то це ще потрібно побачити. Але я можу сказати, що ми продовжуємо працювати над цим дуже серйозно. Усі країни, які мають "Patriot", безумовно, цінують цей потенціал, але я думаю, що в майбутньому ми зможемо, сподіваюся, працювати з низкою країн над створенням додаткового потенціалу "Patriots", - сказав Остін на пресконференції після 21-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у п'ятницю.

За словами глави Пентагону, в останні кілька днів він розмовляв "один на один" з деякими з європейських колег, обговорюючи це та інші питання. Так, Остін зазначив, що США продовжуватимуть працювати над темою ППО, а також наголосив, що Україна потребує не лише систем Patriot.

"Я хотів би зазначити, що їм потрібний не лише "Patriot". Їм потрібні інші типи систем і ракет. Тому я б застеріг усіх нас від того, щоб робити Patriot панацеєю. Я б сказав, що саме інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, як ми вже багато разів говорили, справді змінить ситуацію", - заявив Остін.

Крім того, він зазначив, що є й інші засоби, яких потребує Україна, і над пошуком яких триває робота.

"І можливо, ми зможемо отримати їх для українців трохи швидше, але ця робота триває", - додав глава Пентагону.