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20:42 26.04.2024

Коаліція "Рамштайн" за два роки зобов'язалася виділити понад $95 млрд на військову допомогу Україні

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Коаліція "Рамштайн" за два роки зобов'язалася виділити понад $95 млрд на військову допомогу Україні

США та інші учасники Контактної групи з оборони України загалом зобов'язалися виділити вже понад $95 млрд на допомогу у сфері безпеки українському народу з початку вторгнення РФ, повідомив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.

"У цю контактну групу входять близько 50 членів наших союзників і партнерів з усієї планети. І ми єдині в наданні військової допомоги Україні. Ми знову і знову нарощуємо критично важливі можливості. І ця Контактна група домоглася величезних успіхів. Члени групи виділили понад $95 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки", - заявив Остін на пресконференції після 21-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у п'ятницю.

Остін зазначив, що "дуже пишається лідерством і внеском Америки" і привітав підписання президентом США Джо Байденом закону про додаткову допомогу Україні, а також про збільшення фінансування Ізраїлю, Тайваню та оборонної промислової бази США.

"Це дасть змогу Сполученим Штатам негайно відправити Україні критично важливі засоби ППО, артилерію та техніку з наших військових запасів, про що президент Байден оголосив у середу", - зазначив міністр.

Окремо він наголосив на значній допомозі, яку союзники і партнери надали Україні, наголосивши, що "протягом усієї обраної Путіним війни ці постачання мали вирішальне значення і врятували незліченну кількість українських життів".

Теги: #сша #україна #рамштайн #остін

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