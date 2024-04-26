Глава Пентагону оголосив про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні - на $6 млрд

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ оголосив про виділення додаткових $6 млрд на пакет військової допомоги для України.

"Я також радий оголосити сьогодні про виділення додаткових $6 млрд у рамках нашої Security Assistance Initiative. Це дасть нам змогу закупити нові можливості для України в американської промисловості. Це найбільший пакет допомоги у сфері безпеки, який ми виділили на сьогодні", - заявив Остін на пресконференції після 21-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у п'ятницю.

За словами глави Пентагону, до пакета допомоги увійдуть критично важливі ракети для українських систем ППО Patriot і NASAMS, додаткові системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання, а також "значна кількість" артилерійських боєприпасів і боєприпасів класу "повітря-земля", технічне обслуговування та підтримка.

"Таким чином, оголошення, зроблені цього тижня, відзначають незмінну прихильність Америки справі оборони України", - наголосив Остін.