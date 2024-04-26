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20:03 26.04.2024

Умєров: На "Рамштайн-21" Україна закликала партнерів надати необхідне озброєння та обговорила питання логістики

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Умєров: На "Рамштайн-21" Україна закликала партнерів надати необхідне озброєння та обговорила питання логістики

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що вони разом із президентом Володимиром Зеленським на 21-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") закликали партнерів надати необхідне озброєння та обговорили питання логістики.

"З початку російського вторгнення наші союзники виділили на оборонні зусилля України допомогу на мільярди доларів США. Сьогодні під час чергового онлайн засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" подякував колегам за підтримку ці два роки. Разом з Президентом Володимиром Зеленським закликали наших партнерів надати необхідне озброєння та обговорили питання логістики", - написав Умєров на сторінці у фейсбуці.

Міністр подякував світовій спільноті "за стійкість та відданість справі захисту демократії та свободи" та нагадав, що сьогодні друга річниця створення Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Два роки тому наша боротьба за свободу отримала безпрецедентну підтримку зі сторони 54 країн, включаючи всі держави-члени НАТО та ЄС. Ця єдність та солідарність відбулася за активної участі міністра оборони США Ллойда Остіна і продемонструвала непохитну підтримку України на міжнародному рівні", - зазначив він.

Також Умєров наголосив, що "надалі саме формат "Рамштайн" дав поштовх до створення 8 коаліцій, які зосереджені на посиленні наших військових можливостей у таких критичних сферах як Повітряні сили, протиповітряна оборона, артилерія та морська безпека".

 

Теги: #захід #рамштайн #умєров

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