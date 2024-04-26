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09:41 26.04.2024

ISW: Є реальна загроза захоплення Часового Яру, хоча армія РФ не може зробити це швидко

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ISW: Є реальна загроза захоплення Часового Яру, хоча армія РФ не може зробити це швидко

Часів Яр, захоплення якого відкриє перед російськими військами оперативну перспективу подальших наступальних дій проти міст, що формують значний оборонний пояс України в Донецькій області, наразі перебуває під реальною загрозою, хоча армія РФ навряд чи зможе зробити це швидко, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Російські війська, що перебувають наразі на східній околиці Часового Яру, з березня 2024 року активізують зусилля із захоплення міста. Наступальні зусилля із захоплення Часового Яру відкриють перед російськими військами перспективи для значного в оперативному плані просування, оскільки захоплення Часового Яру, ймовірно, дасть їм змогу розпочати наступальні операції проти міст, що утворюють значний український оборонний пояс у Донецькій області", - ідеться у звіті ISW за 25 квітня.

Зазначається, що "російські війська справді становлять реальну загрозу захоплення Часового Яру, хоча вони, можливо, не зможуть зробити це швидко".

Експерти інституту також припускають, що російські війська, "ймовірно, спробують захопити якомога більшу територію до того, як прибуття американської допомоги значно поліпшить оборонні можливості України, а російське військове командування зможе активізувати наступальні операції на північний захід від Авдіївки, оскільки цей район надає більше можливостей для завдання ударів і швидші тактичні досягнення, незважаючи на їхню відносну оперативну незначність".

Теги: #часів_яр #isw

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