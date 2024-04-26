Події

01:34 26.04.2024

США готуються підписати контракти на озброєння для України на $6 млрд

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США готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для української армії на $6 млрд, повідомляє Politico.

Два американські чиновники сказали виданню, що зміст пакету фінансування військової допомоги на $61 млрд США може бути оголошено сьогодні, 26 квітня.

За словами однієї з офіційних осіб та третьої особи, знайомої з цим питанням, пакет включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

За даними Politico, обладнання швидше за все надходитиме в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання, а не бере з поточних запасів США. 

Теги: #сша #україна #контракти #зброї

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