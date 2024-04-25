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21:26 25.04.2024

Україна і Японія обговорили створення спецтрибуналу для РФ за воєнні злочини

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Україна і Японія обговорили створення спецтрибуналу для РФ за воєнні злочини

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в четвер на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою обговорила створення спецтрибуналу для РФ за воєнні злочини проти України, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, сторони обговорили зміцнення співпраці щодо притягнення РФ до відповідальності за агресивну війну проти України. Насамперед йшлося про створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

"У нас є два ключові принципи, на яких має базуватися створення трибуналу. Він має бути виключно міжнародним. Друге – не може бути жодного персонального імунітету для найвищих посадових осіб держави-агресорки", - наголосила Мудра.

Сторони розглянули конкретні кроки щодо конфіскації заморожених російських активів і реалізації міжнародного компенсаційного механізму.

Також під час зустрічі Мудра і посол Японії обговорили пріоритетні питання реформи судової системи та юридичної освіти.

Крім того, заступниця голови ОП зазначила, що українська сторона налаштована на максимальну взаємодію з країнами "Групи семи", зокрема з Японією, щодо реалізації ключових реформ.

 

 

 

Теги: #україна #японія #спецтрибунал

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