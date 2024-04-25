Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонні переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, лідером республіканців у сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної більшості в сенаті Чаком Шумером.

Глава держави вкотре подякував американській стороні та співрозмовникам за двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні, повідомила його пресслужба.

"Розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема системами Patriot, і користь від далекобійних систем ATACMS", - повідомив Зеленський.

Як наголосив президент під час розмови, чергові оборонні пакети важливо направити в Україну якнайшвидше.

Окремо Зеленський відзначив згадку в законі США про далекобійні системи ATACMS, які, за його словами, дуже потрібні українським воїнам.