Волонтери ТЧХУ працюють у штабі з ліквідації наслідків ракетного удару РФ у Смілі

Волонтери Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють у штабі з ліквідації наслідків російського ракетного удару в Смілі.

"Зранку 25 квітня ракетного удару зазнало місто Сміла, що на Черкащині... Спільно з Головним управлінням ДСНС України у Черкаській області, обласною й районною державними адміністраціями команда Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста працює в штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Волонтери ТЧХУ видають гуманітарну допомогу, ковдри та засоби для тимчасового перекриття пошкоджених будівель і вікон. Окрім цього, загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Черкаській області надавав допомогу постраждалим, обстежує зруйновані будівлі, збирає й оцінює інші потреби людей, чиє житло постраждало від ворожого ракетного удару.

Як повідомлялося, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях, вибито вікна в сусідніх багатоповерхівках. По допомогу до медиків звернулося шестеро жителів.

За інформацією пресслужби Черкаської обласної прокуратури, ворог застосував крилату ракету "Іскандер". Унаслідок ракетного удару в Черкаському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено також об'єкт критичної інфраструктури.