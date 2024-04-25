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18:16 25.04.2024

Президент на Ставці заслухав доповіді щодо захисту інфраструктури та посилення виробництва зброї

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Президент на Ставці заслухав доповіді щодо захисту інфраструктури та посилення виробництва зброї

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, основними питаннями якого став захист інфраструктури від російських обстрілів і посилення власного виробництва озброєння, зокрема за іноземні кошти.

"Провів Ставку. Сьогодні основне питання - захист. Була велика і детальна доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об'єктів - не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв'язку тощо. По всіх галузях і всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ", - повідомив Зеленський у телеграмі.

Зокрема, за словами президента, він зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації.

Також глава держави заслухав інформацію про ситуацію на фронті, дії Сил оборони, ймовірні дії ворога та забезпечення війська всім необхідним.

"Третє питання – контракти. Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - резюмував він.

Теги: #ставка #головнокомандувач

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