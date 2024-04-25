Зеленський відповів республіканцям - противникам надання допомоги Україні: Гроші йдуть насамперед в оборонний сектор США

Президент України Володимир Зеленський звернувся з посланням до американських конгресменів-республіканців, які не проголосували за надання Україні військової допомоги, заявивши, що виділений $61 млрд піде насамперед в оборонний сектор США на виробництво зброї.

"Моє послання тим конгресменам, які були проти (надання допомоги Україні - ІФ-У): вони мають знати, що ці гроші йдуть насамперед на оборонний сектор США. Нам потрібна насамперед зброя. Це питання не грошей, а насамперед зброї. Вони мають знати, що їхнє виробництво отримає десятки мільярдів, робочі місця, податки - все це буде в США", - заявив Зеленський в інтерв'ю журналісту американського Fox News, оприлюдненому в телеграм-каналі президента.

Також, за його словами, республіканці - противники допомоги Україні мають знати, що "частина виділених коштів піде в інші європейські країни, невелику їх частину, але все ж таки навіть не Україні. Тому що частина зброї, якої ми також потребуємо, яка в страшному дефіциті, яка нам потрібна - і в США в цьому підтримують нас, і це завжди допомога промисловості тих країн. Вона не йде в Україну".

"І третє: коли США дали певну суму в український бюджет, наприклад на нашу оборонну промисловість, - з американцями в нас немає секретів - всі ці технології, а ми витрачаємо багато часу, залучаємо вчених, наших українських хлопців, дуже розумних хлопців, також американці, англійці беруть у цьому участь. Ми ділимося з нашими американськими партнерами всіма цими технологіями", - зазначив він.

Крім того, Зеленський наголосив, що "американці бачать кожен свій долар, який заходить в Україну".

"Прозорість - у них усе це є. Це знають, чи це військова допомога, чи пряме фінансування якихось наших промислових напрямів - видно все. І коли ми ділимося цими технологіями зі США - це не про те, щоб віддати щось, це про те, щоб отримати щось у відповідь", - сказав президент.

"Тому будьте спокійні й упевнені: все піде на поле бою, підтримуючи не лише армію України, а й на захист демократії у світі", - додав він.

Глава держави також зауважив, що "і ми, і американці – вільні люди. Вони можуть підтримувати або не підтримувати Україну. У різних людей різні мотиви, але американці переважно на нашому боці. І переважно і Конгрес на нашому боці, і Сенат. І це означає, що США на нашому боці".

Як повідомлялося, 20 квітня у США проголосували за законопроєкт про виділення військової та бюджетної допомоги Україні на суму близько $61 млрд. Документ підтримано 311 голосами, серед яких 210 від демократів і 101 від республіканців. Решта 112 республіканців проголосували проти.