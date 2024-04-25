Події

14:36 25.04.2024

Кількість загиблих на Донеччині через обстріли протягом дня збільшилася до чотирьох

1 хв читати
Кількість загиблих на Донеччині через обстріли протягом дня збільшилася до чотирьох

Унаслідок обстрілу населених пунктів Донецької області загинули ще три людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни продовжують весь день обстрілювати Донеччину - ще три людини загинули. Під вогонь потрапило Удачне - за попередньою інформацією, росіяни вдарили по селищу ракетою. Там дві людини загинули й одну поранено", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Також одна людина загинула і два будинки пошкоджені в Курахівці - її ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Остаточні наслідки обстрілів іще встановлюватимуться", - додав він.

Раніше Філашкін повідомляв про одного загиблого та п'ятьох поранених протягом четверга.

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 24.04.2024
На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

10:05 23.04.2024
Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

16:20 22.04.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

10:37 22.04.2024
Окупанти 9 разів обстрілювали міста й села Донеччини за добу, загинув житель Українська, 6 осіб поранено

Окупанти 9 разів обстрілювали міста й села Донеччини за добу, загинув житель Українська, 6 осіб поранено

13:50 21.04.2024
Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

12:12 21.04.2024
У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

12:51 19.04.2024
Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

10:11 19.04.2024
Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

11:32 15.04.2024
У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

10:42 15.04.2024
На Донеччині через обстріли армією РФ за добу загинув один місцевий житель, поранено двох

На Донеччині через обстріли армією РФ за добу загинув один місцевий житель, поранено двох

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

Аграрні асоціації попросили ВАКС узяти міністра агрополітики на поруки

Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

ДБР з'ясовує обставини вибухів у Миколаєві, внаслідок яких загинули двоє військових і травмувалися п'ятеро рятувальників

ЗС України за добу ліквідували 1040 окупантів

ОСТАННЄ

ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

Дощова погода в Україні в п'ятницю збережеться, у суботу опадів не прогнозують

Аграрні асоціації попросили ВАКС узяти міністра агрополітики на поруки

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені двоє пенсіонерок

Майже дві третини українців вважають демократію найкращою системою правління, це шостий показник серед досліджуваних країн - опитування

Українська ППО збила російську ракету в Криворізькому районі

Унаслідок обстрілу Сміли постраждали шість осіб - ДСНС

Умєров і помічник генсека НАТО обговорили ситуацію на полі бою і кроки на шляху до членства України в Альянсі

Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про створення Держреєстру постраждалих від агресії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА