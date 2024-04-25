Кількість загиблих на Донеччині через обстріли протягом дня збільшилася до чотирьох

Унаслідок обстрілу населених пунктів Донецької області загинули ще три людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни продовжують весь день обстрілювати Донеччину - ще три людини загинули. Під вогонь потрапило Удачне - за попередньою інформацією, росіяни вдарили по селищу ракетою. Там дві людини загинули й одну поранено", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Також одна людина загинула і два будинки пошкоджені в Курахівці - її ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Остаточні наслідки обстрілів іще встановлюватимуться", - додав він.

Раніше Філашкін повідомляв про одного загиблого та п'ятьох поранених протягом четверга.