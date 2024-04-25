Майже дві третини українців вважають демократію найкращою системою правління, це шостий показник серед досліджуваних країн - опитування

64% опитаних українців вважають, що "демократія може мати свої недоліки, але це - найкраща система правління", 44% вважають, що країною керує воля народу.

Про це свідчать підсумки дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у жовтні-грудні 2023 року у співпраці з Gallup Int. у межах проєкту End of Year 2023.

"Україна є шостою серед досліджуваних країн за рівнем цілковитої згоди з твердженням, що "демократія може мати свої недоліки, але це - найкраща система правління". У цьому тренді вона приєднується до європейських країн, перші п’ять позицій займають Швеція, Австрія, Німеччина, Іспанія, Швейцарія", - ідеться в пресрелізі СГ "Рейтинг", присвяченому п'ятій темі дослідження: рівень демократії.

Повідомляється, що "загалом в Україні з цим твердженням (демократія - найкраща система правління - ІФ-У) згодні 64%, 14% і згодні, і не згодні, і лише 16% із цим не погодилися".

Соціологи фіксують, що найбільше незгодних із тим, що демократія - найкраща форма правління, серед опитаних в Іраку, Кенії, Пакистані, Перу, Молдові.

Також Україна входить до першої десятки країн, які відповіли, що їхньою країною керує воля народу. З цим згодні 44%, 17% частково згодні, проте 36% так не вважають.

Серед країн, які вважають, що їхньою державою керує воля народу, - Швеція, Індія, Афганістан, Косово, Швейцарія, Малайзія. Найменше відчувають, що народ керує країною, в Боснії і Герцеговині, Росії, Болгарії, Північній Македонії.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічне дослідження, започатковане й розроблене в 1977 році. Цього року проєкт проводився в 41 країні світу.

Загалом у рамках дослідження опитано 40 428 осіб у всьому світі. В кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року опитано репрезентативну вибірку близько 1000 осіб. В Україні опитування проводила СГ "Рейтинг".