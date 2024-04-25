Події

13:21 25.04.2024

Майже дві третини українців вважають демократію найкращою системою правління, це шостий показник серед досліджуваних країн - опитування

2 хв читати
Майже дві третини українців вважають демократію найкращою системою правління, це шостий показник серед досліджуваних країн - опитування

64% опитаних українців вважають, що "демократія може мати свої недоліки, але це - найкраща система правління", 44% вважають, що країною керує воля народу.

Про це свідчать підсумки дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у жовтні-грудні 2023 року у співпраці з Gallup Int. у межах проєкту End of Year 2023.

"Україна є шостою серед досліджуваних країн за рівнем цілковитої згоди з твердженням, що "демократія може мати свої недоліки, але це - найкраща система правління". У цьому тренді вона приєднується до європейських країн, перші п’ять позицій займають Швеція, Австрія, Німеччина, Іспанія, Швейцарія", - ідеться в пресрелізі СГ "Рейтинг", присвяченому п'ятій темі дослідження: рівень демократії.

Повідомляється, що "загалом в Україні з цим твердженням (демократія - найкраща система правління - ІФ-У) згодні 64%, 14% і згодні, і не згодні, і лише 16% із цим не погодилися".

Соціологи фіксують, що найбільше незгодних із тим, що демократія - найкраща форма правління, серед опитаних в Іраку, Кенії, Пакистані, Перу, Молдові.

Також Україна входить до першої десятки країн, які відповіли, що їхньою країною керує воля народу. З цим згодні 44%, 17% частково згодні, проте 36% так не вважають.

Серед країн, які вважають, що їхньою державою керує воля народу, - Швеція, Індія, Афганістан, Косово, Швейцарія, Малайзія. Найменше відчувають, що народ керує країною, в Боснії і Герцеговині, Росії, Болгарії, Північній Македонії.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічне дослідження, започатковане й розроблене в 1977 році. Цього року проєкт проводився в 41 країні світу.

Загалом у рамках дослідження опитано 40 428 осіб у всьому світі. В кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року опитано репрезентативну вибірку близько 1000 осіб. В Україні опитування проводила СГ "Рейтинг".

Теги: #опитування #демократія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 23.04.2024
Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

12:32 19.04.2024
71% українців повністю довіряє ветеранам АТО, які воюють зараз, - опитування

71% українців повністю довіряє ветеранам АТО, які воюють зараз, - опитування

03:47 18.04.2024
Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

12:16 17.04.2024
В Україні один із найнижчих рівнів страху перед ядерною загрозою - соцопитування

В Україні один із найнижчих рівнів страху перед ядерною загрозою - соцопитування

12:25 09.04.2024
Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

10:34 09.04.2024
47% опитаних українців довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють - КМІС

47% опитаних українців довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють - КМІС

17:22 04.04.2024
Більшість опитаних українців вірять у перемогу України у війні та оптимістично бачать майбутнє країни - опитування

Більшість опитаних українців вірять у перемогу України у війні та оптимістично бачать майбутнє країни - опитування

11:16 02.04.2024
35% опитаних українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності - КМІС

35% опитаних українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності - КМІС

11:10 01.04.2024
Опитування: 39,4% опитаних вважають, що перемогою України можна вважати виведення російських військ за межі територій, захоплених із 24 лютого 2022 року, не згодні - 26,2%

Опитування: 39,4% опитаних вважають, що перемогою України можна вважати виведення російських військ за межі територій, захоплених із 24 лютого 2022 року, не згодні - 26,2%

10:43 01.04.2024
Опитування: лише 25% українців очікують, що ситуація в країні змінюватиметься на краще, 42% вважають, що змін на краще не відбудеться, рік тому оптимістів було 35%, песимістів - 30%

Опитування: лише 25% українців очікують, що ситуація в країні змінюватиметься на краще, 42% вважають, що змін на краще не відбудеться, рік тому оптимістів було 35%, песимістів - 30%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

Аграрні асоціації попросили ВАКС узяти міністра агрополітики на поруки

Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

ДБР з'ясовує обставини вибухів у Миколаєві, внаслідок яких загинули двоє військових і травмувалися п'ятеро рятувальників

ЗС України за добу ліквідували 1040 окупантів

ОСТАННЄ

Кількість загиблих на Донеччині через обстріли протягом дня збільшилася до чотирьох

ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

Дощова погода в Україні в п'ятницю збережеться, у суботу опадів не прогнозують

Аграрні асоціації попросили ВАКС узяти міністра агрополітики на поруки

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені двоє пенсіонерок

Українська ППО збила російську ракету в Криворізькому районі

Унаслідок обстрілу Сміли постраждали шість осіб - ДСНС

Умєров і помічник генсека НАТО обговорили ситуацію на полі бою і кроки на шляху до членства України в Альянсі

Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про створення Держреєстру постраждалих від агресії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА