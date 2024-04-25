Умєров і помічник генсека НАТО обговорили ситуацію на полі бою і кроки на шляху до членства України в Альянсі

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з помічником генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Скоттом Бреєм.

"Подякував йому за всю надзвичайно важливу допомогу, яку альянс надавав і продовжує надавати для нашої боротьби з агресором. Висловив упевненість, що Україна стане членом НАТО, а моїм завданням як міністра бачу наближення цього моменту. Обговорили з паном Бреєм, які кроки нам треба для цього зробити", - написав Умєров у фейсбуці.

Сторони також обговорили поточний стан справ на полі бою, оцінили потенційні загрози.

"Ще раз наголосив, що протиповітряна оборона є одним з ключових елементів нашого захисту і потребує посилення. Високо оцінили рівень обміну інформацією та координацію наших дій з альянсом. Обговорили, які ще дії можемо вжити для зміни ситуації на фронті", - зазначив Умєров.