Події

12:47 25.04.2024

Умєров і помічник генсека НАТО обговорили ситуацію на полі бою і кроки на шляху до членства України в Альянсі

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з помічником генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Скоттом Бреєм.

"Подякував йому за всю надзвичайно важливу допомогу, яку альянс надавав і продовжує надавати для нашої боротьби з агресором. Висловив упевненість, що Україна стане членом НАТО, а моїм завданням як міністра бачу наближення цього моменту. Обговорили з паном Бреєм, які кроки нам треба для цього зробити", - написав Умєров у фейсбуці.

Сторони також обговорили поточний стан справ на полі бою, оцінили потенційні загрози.

"Ще раз наголосив, що протиповітряна оборона є одним з ключових елементів нашого захисту і потребує посилення. Високо оцінили рівень обміну інформацією та координацію наших дій з альянсом. Обговорили, які ще дії можемо вжити для зміни ситуації на фронті", - зазначив Умєров.

Теги: #нато #помічник #умєров

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