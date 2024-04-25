Події

10:14 25.04.2024

Російська армія вночі обстріляла Дніпровський район Херсона, ніхто не постраждав - ОВА

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Російська армія вночі обстріляла Дніпровський район Херсона, ніхто не постраждав - ОВА

Армія РФ минулої ночі обстріляла Дніпровський район Херсона, пошкоджено житловий будинок і газопровід, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Уночі російська армія покрила вогнем Дніпровський район Херсона. Удар прийшовся по житловому будинку. Через обстріл там пошкоджено вікна та покрівлю, а також газогін", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

"На щастя, люди не постраждали", - додав він.

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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