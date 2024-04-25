У прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей за добу зафіксовано 14 обстрілів із боку РФ

Армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, протягом доби зафіксовано 14 обстрілів (71 вибух) із різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Як випливає з повідомлення ОК "Північ" у фейсбуці у четвер, обстріли здійснювали зі ствольної артилерії, мінометів 120 мм, шляхом скидання вибухових предметів із БПЛА.

Повідомляють, що в Хотіївці (Чернігівська обл.) унаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки, у Середині-Буді (Сумська обл.) пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватний будинок.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.