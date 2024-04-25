У результаті нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено газогін, приватні будинки та лінії електропередачі

Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровської області пошкоджено газогін, два приватні будинки, теплиця та лінії електропередачі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі у четвер уранці.

"Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду. Загорівся газогін. Пошкоджено два приватні будинки, теплицю. Понівечено пам'ятник. А ще - лінії електропередачі і стовп вуличного освітлення. Люди цілі".

Крім того, написав Лисак, за уточненою інформацією, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині пошкоджено приватний будинок. Ніхто не постраждав.