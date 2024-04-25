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00:05 25.04.2024

Росія блокує пропозицію США в ООН щодо ядерної зброї в космосі

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Росія блокує пропозицію США в ООН щодо ядерної зброї в космосі

Росія в середу наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі, що, на думку Сполучених Штатів, говорить про те, що Москва може "щось приховувати", повідомляє Reuters.

"Це жартівлива резолюція", - заявив журналістам перед голосуванням посол РФ в ООН Василь Небензя.

Проєкт резолюції Ради Безпеки було винесено на голосування США і Японією після майже шести тижнів переговорів. За нього проголосували 13 осіб, Китай утримався, а Росія наклала вето.

Голосування відбулося після того, як Вашингтон звинуватив Москву в розробці протисупутникової ядерної зброї космічного базування, і Росія це звинувачення спростувала. Виступаючи перед голосуванням у раді, що складається з 15 членів, представники адміністрації США відмовилися поділитися подробицями наявних у них розвідданих, що підтверджують це твердження.

Заступник посла США Роберт Вуд сказав журналістам напередодні голосування, що, якщо Росія не проголосувала за резолюцію, "це змушує замислитися, чи не приховують вони щось".

Представники американської розвідки, за словами трьох осіб, обізнаних з їхніми висновками, вважають, що РФ може розмістити на орбіті Землі об'єкт, який являє собою ядерну бомбу космічного базування, електромагнітне випромінювання якої в разі вибуху виведе з ладу великі мережі супутників.

Прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія ще не розгорнула таку зброю.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив раніше цього місяця, що Москва і Вашингтон перебувають у контакті з питання нерозміщення ядерної зброї в космосі.

"Ми перебуваємо в контакті в тому сенсі, що вони відмовилися від подальшого обговорення цієї теми", - сказав високопоставлений представник адміністрації США, виступаючи на умовах анонімності.

Теги: #рф #сша #оон #вето

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