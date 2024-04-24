Події

23:12 24.04.2024

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

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Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили шість обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, чотирьох громад, повідомила пресслужба ОВА в середу ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади", - йдеться в повідомленні.

Артилерійського обстрілу зазнала Краснопільська громада (12 вибухів).

За інформацією ОВА, у Середино-Будській громаді з території РФ здійснено удар дронами-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів). Також був артобстріл (4 вибухи).

У Юнаківській громаді з ворожого БПЛА квадрокоптерного типу здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).

По Степанівській громаді було здійснено авіаудар (1 вибух).

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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