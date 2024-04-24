ВР розширила компетенцію органів місцевого самоврядування в частині міжтериторіального та транскордонного співробітництва

Верховна Рада розширила компетенцію органів місцевого самоврядування в частині міжтериторіального та транскордонного співробітництва.

За відповідний законопроєкт №9450 "Про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення участі місцевого самоврядування в міжтериторіальному та транскордонному співробітництві" в цілому проголосували 256 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу, повідомив у телеграмі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, до повноважень сільських, селищних і міських рад належить схвалення двосторонніх або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво для створення єврорегіону. До повноважень районних і обласних рад, які вирішуються винятково на їхніх пленарних засіданнях, належить укладення та схвалення двосторонніх або багатосторонніх угод про створення єврорегіону, ухвалення рішень про його утворення, про вступ до такого об'єднання або про вихід із нього, затвердження статуту єврорегіону та внесення до нього змін.

Як зазначається в законопроєкті, до повноважень місцевих державних адміністрацій належить реалізація державної регіональної політики та розвиток транскордонного співробітництва. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері міжнародних і зовнішньоекономічних відносин доповнено повноваженнями щодо укладення договорів з іноземними партнерами про співробітництво, угод про транскордонне співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

Законопроєкт обумовлює, що суб'єктами й учасниками міжнародного територіального співробітництва в розумінні цього закону можуть бути начальники військових адміністрацій населених пунктів.

Законопроєкт вносить зміни до законів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, про транскордонне співробітництво.