У Києві очікують, що законопроєкт про допомогу Україні Байден підпише негайно – Єрмак

У Києві очікують, що законопроєкт про допомогу Україні президент США Джо Байден підпише негайно.

«Вчора напередодні голосування я говорив з радником з національної безпеки Джейком Салліваном, і він запевнив, і це запевнення також було під час телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським, що цей законопроєкт буде негайно підписано, щойно він буде на столі в президента Байдена», – сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у середу в ефірі телемарафону.

Він також висловив упевненість, що Україна отримає нові комплекси Patriot. «Можу точно сказати, що нові Patriot будуть. І, чесно кажучи, для нас другорядне, звідки вони до нас потраплять. Головне, щоб вони були, і були якнайшвидше. Тому що це захист наших міст, захист наших людей», - сказав він.

За словами Єрмака, постачання зброї буде «в дуже стислий термін».

Глава Офісу президента очікує підписання «дуже потужної» угоди про співпрацю у військовій сфері зі США. «Я сподіваюся, що її буде укладено найближчим часом. Безумовно, ми всі розуміємо, що до повноцінного членства в Альянсі ми маємо бути дійсно гарантовані. Ми враховуємо досвід усіх країн, з якими Сполучені Штати укладають подібні угоди. Ми очікуємо підписання цієї угоди дуже скоро, і це буде дійсно дуже вагомим кроком щодо укріплення і нашої оборонної спроможності», - сказав Єрмак.