ДТЕК планує відновити електропостачання знеструмлених споживачів Святошинського району Києва протягом двох годин
Енергетики ліквідовують наслідки аварії, внаслідок якої частина будинків Святошинського району столиці залишилася тимчасово без світла.
"За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі впродовж найближчих двох годин", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі об 11:18 у четвер.
Без електрики також залишилася частина Бучанського району Київської області.
Наразі енергетики перемикають будинки за резервними джерелами живлення.