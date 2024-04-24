Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

Російські окупанти завдали удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в місті Одесі, повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня України в середу.

"Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних сил України на місці удару не перебували", - йдеться в повідомленні.

При цьому в повідомленні наголошується, що удар міг обійтися окупантам майже в $10 млн.

Як повідомлялося, о 7:00 в середу окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Постраждала 43-річна жінка, яку в стані середнього ступеня тяжкості доправили до лікарні. Ударною хвилею пошкоджені майже 30 будинків.