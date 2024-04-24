Події

10:51 24.04.2024

ДТЕК має намір до кінця дня підключити знеструмлених споживачів після ранкової атаки в Одесі

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ДТЕК має намір до кінця дня підключити знеструмлених споживачів після ранкової атаки в Одесі

Енергетики ДТЕК відновлюють електропостачання споживачів, які залишилися без світла через ранкову ворожу атаку в Одесі.

"Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня", - повідомив енергохолдинг у середу.

За інформацією компанії, внаслідок чергової російської атаки в Одесі були пошкоджені лінії електропередач.

"Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста", - зазначили в ДТЕК.

Теги: #одеса #дтек

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