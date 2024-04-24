На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області за минулий день унаслідок російських обстрілів семеро місцевих жителів дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у середу вранці.

"За 23 квітня росіяни поранили 7 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 1 у Нью-Йорку і Красногорівці", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинули 1933 місцеві жителі, 4 828 - поранені.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.