24 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 791 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 791 RUSSIAN AGRESSION

24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді, Міжнародний день багатосторонності та дипломатії заради миру, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день захисту лабораторних тварин, Всесвітній тиждень імунізації, День водопровідника.

Православна церква вшановує пам'ять святого Сави та 70 воїнів.

Міжнародний день солідарності молоді

За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності. Вперше свято відзначили в 1957 році, а дата для проведення Дня була приурочена до заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки у 1955 році.

Міжнародний день багатосторонності та дипломатії в ім'я миру

Міжнародний день багатосторонності та дипломатії в ім'я миру започатковано резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2018 року.

Покликаний згуртувати суспільство, показати очевидні переваги дипломатичних способів вирішення конфліктів, а також зворотний бік процесу врегулювання, пов'язаний із кровопролиттям, безневинними жертвами, розрухою та позбавленнями – як наслідок відмови від можливості сісти за стіл переговорів та спроб вирішити спірні проблемні питання за допомогою сили.

Міжнародний день секретаря

Міжнародний день секретаря чи День професійних адміністративних працівників почали відзначати США 1952 року. За деякими оцінками, ця професія належить до п'ятірки найбільш популярних у світі.

Традиційно проходить у рамах Тижня професійних адміністративних працівників, який також став у США традиційним, і відзначається щорічно в середу останнього повного тижня квітня. Його мета — подякувати всім адміністративним працівникам за той позитивний внесок, який вони вносять у роботу офісів у всьому світі, та наголосити на ролі їхньої професії для будь-якого сектору сучасної економіки.

Нині це свято відзначають не лише секретарі, а й усі, від кого залежить робота офісу — це помічники директора, офісменеджери, асистенти, референти, спічрайтери, стенографісти, а також фахівці, які ведуть діловодство, що асистують президентам та керівникам фірм. підприємств.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин

Заснований Міжнародною Асоціацією проти експериментів на тваринах у 1979 році та підтриманий ООН.

Спочатку прихильниками Дня були зоозахисні організації у низці країн, а сьогодні вже в усьому світі активно розвивається рух проти вівісекції (експериментів та дослідів над лабораторними тваринами), який підтримують активісти різних громадських та зоозахисних організацій.

Вибір дати присвячений дню народження лорда Г'ю Даудінга – відомого борця за права тварин та противника вівісекції.

Ще цього дня:

1900 - Вийшла друком книга Зигмунда Фрейда "Тлумачення снів";

1915 - Османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стане днем вшанування пам'яті жертв геноциду вірмен;

1916 - Початок "Великоднього повстання" ірландців проти британського панування;

1919 - Створено галерею мистецтв у Торонто;

1920 - Уряди Польщі та УНР уклали угоду про військову допомогу;

1949 – У Києві урочисто відкрито літературно-мистецький музей Тараса Шевченка;

1949 - В Англії скасовано обмеження продажу цукерок, запровадженого під час війни;

1950 - Трансйорданія перейменована в Йорданське Хашимітське Королівство;

1952 - В Онтаріо вперше нафтопроводом надійшла нафта з провінції Альберта (Канада);

1953 - Англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю;

1957 – На Державній нараді КНР Мао Цзедун заявив: "Не треба читати багато книг";

1962 - У США здійснено першу телетрансляцію з тихоокеанського узбережжя на атлантичне - телесигнал з Каліфорнії було передано через перший експериментальний телесупутник "Eco-1" і прийнято в Массачусетсі;

1968 – Маврикій став членом ООН;

1970 – КНР запустила свій перший штучний супутник Землі "Dong Fang Hong 1";

1981 - Представлений перший персональний комп'ютер IBM;

1984 - У Сан-Франциско компанія Apple анонсувала портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів та розміром із валізу. Однак гасло "Apple II - назавжди", під яким проводилася рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності - через 5 років Apple II було знято з виробництва;

1985 – Верховний Суд Канади визнав законною роботу магазинів у неділю;

1987 - У Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів задля військової мети;

1996 - Палестинська Національна Рада проголосувала за виключення із програмних документів Організації Визволення Палестини (ОВП) положень, які закликали до збройної боротьби з Ізраїлем аж до повного знищення його як держави;

1997 – Нижня палата японського парламенту проголосувала за дозвіл проводити в країні операції з пересадки серця;

1999 — На засіданні у Вашингтоні Рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, яка дозволяє використовувати збройні сили блоку для запобігання порушенням прав людини в Європі;

2000 - Поблизу мису Тарханкут протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід "Павло Верещагін", який опинився в зоні бойових стрільб Чорноморського флоту;

2004 – США скасували економічні санкції, накладені на Лівію 18 років тому. Це своєрідна винагорода за відмову лівійського керівництва від розробки зброї масового ураження;

2004 - Віталій Кличко у бою з Корі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC;

2005 – Інавгурація папи Бенедикта XVI;

2006 - Вчинено теракти в єгипетському курорті Дахаб.

Церковне свято

День пам'яті святого Сави та 70 воїнів

Сава Стратилат – ранній християнський священномученик 3-го століття. Походив із готського племені. Завдяки своїй хоробрості досяг високого чину воєводи-стратилата і служив у імператора Авреліана. З юних років Сава був християнином і ревно дотримувався заповідей Христа, допомагав бідним, відвідував християн у в'язницях. Отримав від Бога дар творити чудеса, іменем Христа зцілював хворих, виганяв бісів. Коли імператор дізнався, що його воєначальник – християнин, зажадав від нього зречення. Тоді мученик зняв з себе військовий пояс і сказав, що ніколи не зречеться своєї віри. Після різних тортур, які святий Сава мужньо переніс, його у 272 році втопили у річці Тібр. Бачачи його муки, у Христа повірили 70 воїнів, яких одразу ж стратили.

Іменини: Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій, Станіслав, Хома, Людмила.