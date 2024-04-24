Унаслідок нічного удару по Харкову поранено двох людей, окупанти завдали ударів і по центру Золочева

Унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по Шевченківському району Харкова, постраждали 2 людини, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже займаються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти вдарили також по центру Золочева.

"Попередньо - двома ракетами С-300. Пошкоджено адмінприміщення. Станом на цей момент - без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.