Події

01:32 24.04.2024

Унаслідок нічного удару по Харкову поранено двох людей, окупанти завдали ударів і по центру Золочева

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Унаслідок нічного удару по Харкову поранено двох людей, окупанти завдали ударів і по центру Золочева

Унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по Шевченківському району Харкова, постраждали 2 людини, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже займаються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти вдарили також по центру Золочева.

"Попередньо - двома ракетами С-300. Пошкоджено адмінприміщення. Станом на цей момент - без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

Теги: #україна #харківська_область #удари

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