НАТО не планує розміщувати американську ядерну зброю в інших країнах - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс поки що не планує розгортання ядерної зброї в країнах, у яких її наразі немає, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком,повідомляє DW у вівторок, 23 квітня.

"Жодних планів щодо розширення існуючої угоди про спільне використання ядерної зброї не існує", - сказав він.

Як пише DW, раніше президент Польщі Анджей Дуда висловився про готовність розмістити в його країні американську ядерну зброю. "Якщо з боку наших союзників буде ухвалено рішення про розміщення ядерної зброї на нашій території в рамках спільних ядерних місій НАТО з метою зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО, ми до цього готові", - заявив президент Польщі.

Дуда також зазначив, що це питання вже "деякий час" обговорюється Польщею і США