Події

22:46 23.04.2024

У Дніпропетровській області сили ППО ввечері збили ще один російський безпілотник "Орлан-10"

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У Дніпропетровській області сили ППО ввечері збили ще один російський безпілотник "Орлан-10"

У вівторок увечері в Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили ще один російський безпілотник "Орлан-10", повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі.

"Мінус БпЛА. Ще один "Орлан-10" збили в Дніпровському районі", - написав він.

Раніше, станом на 20:19 вівторка, Лисак повідомив, що українські військові приземлили безпілотник "Орлан-10".

Крім того, Телеграм-канали ввечері повідомляли про вибух у Дніпрі.

 

Теги: #україна #дніпропетровщина #ппо

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