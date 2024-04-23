Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

Microsoft Corp. і Coca-Cola Co. анонсували п'ятирічне стратегічне партнерство, спрямоване на використання й вивчення можливостей штучного інтелекту (ШІ).

Як зазначено в пресрелізі Microsoft, у рамках партнерства сторони "спільно експериментуватимуть" з передовими технологіями, як-от Azure OpenAI Service, для розроблення інноваційних сценаріїв використання ШІ для різних бізнес-функцій. Зокрема, компанії мають намір протестувати, як чат-бот Copilot може поліпшити продуктивність співробітників на робочому місці.

Витрати Coca-Cola на Microsoft Cloud і сервіси генеративного ШІ від компанії за період партнерства становитимуть $1,1 млрд, зазначають у Microsoft.

У 2020 році Coca-Cola підписала угоду про використання хмарного й іншого програмного забезпечення Microsoft на суму $250 млн.

"Нова угода заснована на успішній стратегії партнерства з Microsoft і демонструє нашу прихильність до подальшої цифрової трансформації, - заявив президент і головний фінансовий директор Coca-Cola Джон Мерфі. - Наше партнерство зросло в геометричній прогресії - від $250 млн у 2020 році до $1,1 млрд сьогодні".

Акції Microsoft додають у ціні 1,4% під час торгів у вівторок, Coca-Cola - втрачають 0,3%.