ВР не розглядала законопроєкту про застосування англійської мови у вівторок через резонанс норми про дубляж

Законопроєкту про застосування англійської мови в Україні, підготовленого до другого читання, не було на порядку денному пленарного засідання на вівторок, оскільки пропозиція дублювати українською мовою 50% англомовних фільмів викликала суспільний резонанс, заявив голова парламентського інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

"Причина головна (про невключення до порядку денного пленарного засідання законопроєкту – ІФ-У) полягає в тому, що ми ще раз хотіли обговорити поправку, запропоновану урядом до цього законопроєкту щодо встановлення співвідношення між фільмами, які дублюють українською мовою з англійської мови, до тих фільмів, які можуть демонструвати мовою оригіналу, тобто англійською, у співвідношенні 50 на 50 відсотків. Це урядова пропозиція. Ми розуміли, що вона викликає дискусію", - сказав Потураєв в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами голови комітету, ідея уряду "викликала абсолютно очікуваний суспільний резонанс… і саме тому, через цю дискусію, закон не потрапив сьогодні до зали Верховної Ради", - зазначив Потураєв.

Він нагадав, що під час розгляду законопроєкту в першому читанні Верховна Рада не підтримала положення про демонстрування в кінотеатрах англомовних фільмів без українського дубляжу.

Як повідомив член комітету Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність"), засідання комітету, на якому планували розглянути запропоновану урядом норму до законопроєкту, було скасовано.

"Слуги народу передумали сьогодні скликати гуманітарний комітет, на якому планували повернути до законопроєкту про англійську мову норми, що знищують український кінопрокат та кінодублювання… Але це не значить, що загроза зникла", - написав В’ятрович у фейсбуці.

На його думку, необхідно "або проголосувати законопроєкт про англійську мову в його нинішньому вигляді, тобто без жодного втручання у сферу кіно, або взагалі його відхилити (що теж варіант, бо в жодній країні ЄС немає ніякого закону про англійську й це ніяк не заважає її вивченню та застосуванню)".

Як повідомлялося, український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні 22 листопада минулого року. Профільний комітет 5 березня рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні", проте днями уряд попросив внести до законопроєкту вищезгадану поправку.