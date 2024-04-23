Події

19:09 23.04.2024

США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

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США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні розміром $1 млрд, перший, який буде отримано в рамках іще не підписаного законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю, пише Reuters у вівторок з посиланням на власні джерела.

До пакета допомоги входять транспортні засоби, зенітні боєприпаси Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові боєприпаси TOW та Javelin та інше озброєння, яке може бути негайно використане на полі бою, повідомили співрозмовники видання на умовах анонімності.

Як повідомлялося, схвалений 22 квітня нижньою палатою Конгресу США (Палатою представників) законопроєкт передбачає виділення майже $61 млрд на цілі, пов'язані з підтримкою України. З них $23,2 млрд призначені на поповнення збройових запасів США.

Крім допомоги Україні, пакет також містить $26 млрд допомоги Ізраїлю, $8 млрд на підтримку союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також положення про нові санкції проти РФ, КНР та Ірану й повноваження президенту США використовувати заморожені російські активи на користь України.

23 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якої Байден запевнив, що в разі схвалення законопроєкту Сенатом негайно підпише закон. Глави держав обговорили спільне оборонне виробництво та участь США в авіаційній коаліції, а також підписання угоди про безпеку зі США, підготовку інавгураційного саміту миру і ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

Водночас на сайті Білого дому підтверджено слова Байдена про те, що його адміністрація швидко надасть значні нові пакети безпекової допомоги для України в бойових діях і протиповітряній обороні, щойно Сенат ухвалить додатковий пакет із національної безпеки і президент підпише його як закон.

 

Теги: #сша #військова_допомога

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